Coronavirus, Gallera: "Ospedale Fiera sembrava follia, creato in 10 giorni"

Milano, 30 mar. (LaPresse) - "Stiamo facendo di tutto ma tutto questo non era sufficiente. Quindici giorni fa abbiamo detto: abbiamo bisogno di qualcosa in più. E la nostra creatività lombarda ha detto di creare un nuovo ospedale, un luogo che possa permetterci di avere un numero ampio di posti letto di terapia intensiva e di dare, quindi, una risposta strutturata. Da lì l'idea, un po' folle inizialmente, di realizzare in Fiera un ospedale. In soli 10 giorni questo è quello che siamo riusciti a creare. Questo è quello che ha creato la Fondazione Fiera". Così l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in un video su Facebook durante il sopralluogo all''Ospedalefieramilano' che sarà presentato domani. Accanto ai reparti di terapia intensiva trovano spazio anche "una piccola sala operatoria, un'area per la Tac e per i raggi", ha aggiunto.

