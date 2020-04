Coronavirus, Gallera: No riduzione continuativa, dare altra spallata

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Non siamo in una fase in cui c'è una riduzione continuativa. Abbiamo bisogno di dare un'ultima spallata e la dobbiamo dare noi. Questa è una situazione che ci deve vedere assolutamente concentrati. Ci sono belle giornate ma non ci sono alternative". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook pomeridiana sull'emergenza coronavirus.

