Coronavirus, Gallera: Misure valide per 7 giorni a prorogabili a 14

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Le misure prese da Regione Lombardia per ridurre il contagio di coronavirus, come la chiusure delle scuole di ogni ordine e grado "sono valide per 7 giorni, prorogabili a 14 giorni". Così l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera.

