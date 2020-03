Coronavirus, Gallera: Mascherine insufficienti, servono 500 respiratori

di lcl

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "Il numero delle mascherine che abbiamo a disposizione non è ancora sufficiente a dare tutto quello che è necessario. E' una corsa anche questa contro il tempo. C'è questo progetto ambizioso di 500 posti di terapia intensiva che però si realizza se riusciamo a recuperare, se la Protezione civile riesce a recuperare e metterci a disposizione 500 respiratori. C'è un problema di camici. Qualcosa arriva, qualcosa recuperiamo noi, qualcosa arriva dalla protezione civile. Purtroppo non a sufficienza. Stiamo lottando". Queste le parole di Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sulla situazione del materiale sanitario oggi in Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata