Coronavirus, Gallera: Lombardia caso unico ma reazione straordinaria

di mad

Milano, 26 mar. (LaPresse) - "Nessuno ha avuto il numero di casi che abbiamo avuto noi, nessuno ha dovuto dare una risposta così forte come abbiamo dovuto darla noi, fortunatamente per loro le altre regioni hanno avuto meno casi o, come nel caso del Veneto, sono riusciti a isolare subito il primo focolaio. Quindi la nostra regione è un caso unico, ma ha avuto una capacità di reazione straordinaria". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto della situazione sull'emergenza coronavirus.

