Coronavirus, Gallera: Infezione in tutta la regione, state a casa

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - Sono giornate bellissime e i lombardi sono gente dinamica che ama vivere e socializzare. Ma in questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli: bisogna stare a casa, bisogna evitare gli assembramenti, bisogna attuare il distanziamento sociale. È fondamentale se vogliamo sconfiggere il coronavirus, questa infezione che si sta propagando in tutta la regione". Lo ha detto in un messaggio su Facebook l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

