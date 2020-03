Coronavirus, Gallera: Incubo finirà, trend rallentamento ma serve rigore

di lrs

Milano, 24 mar. (LaPresse) - Quando finirà l'incubo? "Io tutti i giorni me lo chiedo e tutte le mattine spero che siano dati che ci aiutino a vedere una luce sempre più forte in fondo al tunnel. L'incubo finirà, anche le notti più buie e hanno una bella alba. L'alba arriverà. Questo è il momento in cui dobbiamo essere più rigorosi. C'è un trend di rallentamento, ma dobbiamo essere più determinati a resistere e a stare a casa, perché il traguardo non è lontano. Ognuno di noi deve continuare a rispettare le restrizioni". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa su Facebook sull'emergenza coronavirus, rispondendo alla domanda di una cittadina.

