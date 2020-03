Coronavirus, Gallera: In un giorno 381 decessi, totale 2.549

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Anche oggi i numeri confermano che c'è una crescita costante. Siamo arrivati a 2.549 decessi in regione", 381 in più rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus in diretta Facebook.

