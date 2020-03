Coronavirus, Gallera: In Lombardia i decessi salgono a 154

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - Salgono a 154 i decessi in pazienti che hanno contratto il coronavirus in Lombardia, 18 in più rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che i positivi sono schizzati a 3.420, 808 in più rispetto a ieri.

