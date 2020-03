Coronavirus, Gallera: In Lombardia determinanti prossimi giorni

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "La forte crescita del numero dei pazienti in terapia intensiva ci dimostra che la sfida più grande sarà nei prossimi 15 giorni. Noi abbiamo creato lo slogan #fermiamoloinsieme non per moda, ma perché adesso sono davvero determinanti i comportamenti di tutti per rallentare il contagio. È fondamentale evitare i luoghi affollati e per chi può stare a casa". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

