Coronavirus, Gallera: In Lombardia bomba atomica, non in Emilia-Romagna e Veneto

di lrs

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "In queste settimane abbiamo sentito da molti paragonare la Regione Lombardia al Veneto e all'Emilia-Romagna. Mentre in Lombardia è scoppiata una bomba atomica, il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni, per fortuna, nelle altre regioni tutto questo non è avvenuto. L'Emilia-Romagna è stata lambita, la provincia di Piacenza è stata colpita in maniera massiccia. In Veneto c'è stata l'individuazione a Vo' Euganeo, in un'area ristretta: lì subito si è riuscito a soffocare il virus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus. "Chi fa il paragone tra quello che è successo nella nostra regione e nelle altre due regioni non lo fa con onestà intellettuale. Abbiamo subito un'onda d'urto tremenda, da cui sono state risparmiate le altre regioni", ha aggiunto.

