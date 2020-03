Coronavirus, Gallera: In Lombardia 73mila tamponi fatti, più di tutti

di lrs

Milano, 23 mar. (LaPresse) - "Ad oggi abbiamo fatto 73mila tamponi, siamo la Regione che ne ha fatti di più in tutta Italia. I tamponi non ci mancano. Abbiamo bisogno di processarli in maniera tempestiva, li facciamo seguendo le indicazione dell'Istituto superiore di sanità. Per ora, i nostri tecnici ci dicono che i test molto veloci non sono affidabili". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa pomeridiano da Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus. "Abbiamo 1.800.000 tamponi in magazzino", ha chiarito l'assessore al Bilancio, Davide Caparini.

