Coronavirus, Gallera: In Lombardia 4.189 positivi, vittime salgono a 257

di mad

Milano, 8 mar. (LaPresse) - "Oggi ci sono in Lombardia 4.189 positivi, 769 in più rispetto a ieri. Siamo arrivati a 257 persone decedute. I ricoverati sono 2.217 non in terapia intensiva (+566 rispetto a ieri), mentre 399 persone sono in terapia intensiva, con un incremento di 40. 756 persone sono in isolamento domiciliare, mentre 550 sono state dimesse". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando che la Regione è riuscita a ricavare "497 posti per la terapia intensiva, quindi è una battaglia che al momento stiamo ancora vincendo".

