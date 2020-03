Coronavirus, Gallera: In Lombardia 2.380 positivi in più, totale 22.264

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - In Lombardia si è arrivati a quota "22.264 positivi, 2380 in più rispetto a ieri. Ieri l'incremento era stato di 2171. Le persone ricoverate sono 7.735, 348 in più di ieri.

Di questi pazienti, 1.050 sono in terapia intensiva, 44 più di ieri. Fino a oggi le persone dimesse, perché guarite, sono 4.235 nella nostra regione". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus.

