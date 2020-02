Coronavirus, Gallera: In Lombardia 240 contagiati e 1.800 tamponi fatti

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "In tema di numeri di positività, vi diamo dei numeri che attendono l'ulteriore valutazione dell'Iss, con coerenza con quello che abbiamo fatto: siamo a 240 contagiati. Siamo a più di 1.800 tamponi compiuti. Per i decessi aspettiamo di avere il via libera da parte dell'Istituto di superiore di sanità". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa, a Milano.

