Coronavirus, Gallera: In Lombardia 21 persone in terapia intensiva

di scp

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Ventuno persone sono in terapia intensiva, 77 ricoverati non in terapia intensiva, il 40% è in ospedale ma sta sostanzialmente bene". Così l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera intervenendo in Consiglio regionale. "È una forma che ha una forte contagiosità", ha aggiunto Gallera.

