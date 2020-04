Coronavirus, Gallera: In calo le terapie intensive, -21

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Calano di -21 le terapie intensive in Lombardia, per un totale di 1.122 ricoverati in reparto". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

