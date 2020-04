Coronavirus, Gallera: Facciamo Pasqua in casa, forse necessaria altra settimana

di mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Proprio adesso è il momento di non allentare, facciamo una Pasqua in casa: di solito si fanno grigliate e si va nei prati, quest'anno invece dovremo essere originali. Facciamo foto e selfie sul balcone o alla finestra di casa. Perché il traguardo è molto vicino, noi lo vogliamo raggiungere a tutti i costi. Quindi stiamo in casa ancora una settimana, vediamo poi se dopo il 13 oppure se dovremo aspettare ancora un'altra settimana. Ma ora è il momento di restare ancora in casa". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il punto stampa sull'emergenza coronavirus.

