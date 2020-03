Coronavirus, Gallera: Erano mascherine per altri usi, basta polemiche

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Quelle sono mascherine che possono andare bene per il volontariato ma non per medici e infermieri. Ci sono state mandate, quelle non erano idonee. Ci sono arrivate destinate ad altri usi e non ce l'hanno detto. Buttiamo dietro le polemiche ma lavoriamo per i nostri cittadini". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di RaiNews 24.

