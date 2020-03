Coronavirus, Gallera: Emergenza crescente, 1820 casi, 73 deceduti in Lombardia

di bdr/ect

Milano, 4 mar. (LaPresse) - L'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera parla di "emergenza crescente" per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. "I casi positivi sono cresciuti di 1820 - ha detto Gallera nel corso di una conferenza stampa in Regione lombardia - i ricoverati sono 867, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 209, le persone in isolamento domiciliare sono 411, fortunatamente le persone dimesse sono 250 . Anche il numero dei decessi cresce, siamo arrivati a 73, costantemente persone molto in là con gli anni con patologie concorrenti".

