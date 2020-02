Coronavirus, Gallera: Duomo riapre a turisti in maniera contingentata

di lrs

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "La Fabbrica del Duomo mi ha comunicato la volontà di aprire ai turisti in maniera contingentata una parte del Duomo. E' una chiesa molto particolare, viene riaperta in maniera molto gestita: pochi alla volta, ingressi scaglionati, con le biglietterie online. C'è la volontà di tener fede all'obiettivo che ha ispirato da un lato agli obiettivi dell'ordinanza, ma dall'altro rendere fruibile un museo nazionale come il Duomo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus. "Lo comunicherà la Fabbrica del Duomo", ha chiarito rispondendo alle domande dei giornalisti.

