Coronavirus, Gallera: Alcuni decessi, aspettiamo via libera Iss

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Per i decessi aspettiamo di avere il via libera da parte dell'Istituto di superiore di sanità. Quando ci dirà che una persona morta è morta per coronavirus, lo diremo. Ci sono stati alcuni decessi, quando arriva l'Iss ve lo diciamo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa, a Milano.

