Coronavirus, Gallera: A Milano ancora troppi in giro, state a casa

di mad

Milano, 18 mar. (LaPresse) - In Lombardia le province più colpite dall'emergenza coronavirus sono sempre Bergamo (4.305 contagiati, 312 in più di ieri) e Brescia, con 3.785, 484 in più di ieri. "Ma anche a Milano registriamo in un giorno oltre 360 nuovi casi. Ancora oggi ho visto troppe foto e video di persone che sono in giro. La montagnetta era piena di cittadini che andavano in bicicletta, che correvano. Questo non va bene, dovete stare a casa". È l'accorato appello dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus.

