Coronavirus, Gallera: A Milano 634 contagiati in più in un giorno

di mad

Milano, 19 mar. (LaPresse) - In Lombardia le città più colpite restano Bergamo, con 4.645 (+340 rispetto a ieri) e Brescia, che ha fatto registrare 463 contagi più di ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha aggiunto: "Oggi a preoccupare è il dato di Milano: in un giorno abbiamo avuto 663 contagi in più, sono troppi. Per questo è fondamentale che tutti stiano a casa. Oggi anche i medici della delegazione cinese ce lo hanno detto: ancora troppe persone in strada, servono provvedimenti più restrittivi".

