Coronavirus, Gallera: a Milano 3.804 positivi, 526 più di ieri

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "A Milano i contagiati sono saliti a 3.804, 526 più di ieri. Sono tanti, ma meno di ieri quando erano stati 638 in un giorno. A Milano città sono 1.550". Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, sottolineando che questo incremento è "figlio di quel folle weekend dell'8 marzo in cui tutti erano ancora in giro non rendendosi conto del pericolo", e che per questo, visti i tempi di incubazione, l'auspicio è che invece le cose migliorino nei prossimi giorni.

