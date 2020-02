Coronavirus, Gallera: A Milano 3-4 casi, verifiche su cittadino Sesto

di lrs

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "A Milano abbiamo 3-4 casi. Il cittadino di Sesto San Giovanni, il cui test fatto dal Sacco e inviato all'Iss era debolmente positivo, è risultato negativo quando è stato inviato dal San Raffaele. Stiamo facendo gli anticorpi a questa persona di una certa età di Sesto per capire se il Sacco ha commesso un errore. Sono quattro se contiamo la persona di Sesto". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Milano sull'emergenza coronavirus. Sono, in particolare, "un cittadino di Mediglia, il medico e un'altra persona che lavorava a Lodi ma vive a Milano ed è risultato positivo", ha aggiunto.

