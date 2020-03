Coronavirus, Gallera: 402 morti e 1.942 positivi in più in Lombardia

di lrs

Milano, 24 mar. (LaPresse) - "Ieri erano dei numeri fin troppo positivi, non vanno guardati giorno per giorno ma visti in un arco temporale più ampio. I morti sono 402 in più per un totale di 4.178. Continuano a crescere in maniera importante i decessi. Non c'è oggi una cura e un vaccino". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa su Facebook sull'emergenza coronavirus. "C'è una crescita dei positivi di +1.942, 30.703 in totale, un dato un po' più alto rispetto a ieri, ma più basso rispetto a due giorni fa. Probabilmente questo dato un pochino più alto è dato dal fatto che i dati di Monza sono stati consegnati oggi", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata