Coronavirus, Gallera: 216 in ospedale in Lombardia, 39 casi di giornata

di lrs

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "Non prendiamo in considerazione gli asintomatici, avevamo al 24 febbraio 126 i lombardi ospedalizzati per coronavirus. A ieri erano 44. Oggi le persone positive sono 39. C'è comunque un primo dato di minore ospedalizzazione di pazienti con coronavirus, poi vediamo se confermato nei prossimi giorni. A oggi sono 216 le persone in ospedale con coronavirus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus.

