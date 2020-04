Coronavirus, Fromceo: In Lombardia no strategie su gestione sanità del territorio

di scp

Milano, 6 apr. (LaPresse) - La Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia, riunitasi ieri, ha preso in esame la situazione relativa all'epidemia da Covid19 in corso. "Non è questo il momento dell'analisi delle responsabilità, ma la presa d'atto degli errori occorsi nella prima fase dell'epidemia può risultare utile alle autorità competenti per un aggiustamento dell'impostazione strategica, essenziale per affrontare le prossime e impegnative fasi. Ricordiamo in generale come, a fronte di un ottimo intervento sul potenziamento delle terapie intensive e semi intensive, per altro in larga misura reso possibile dall'impegno e dal sacrificio dei medici e degli altri professionisti sanitari, sia risultata evidente l'assenza di strategie relative alla gestione del territorio", scrivono in una nuova lettera indirizzata ai vertici della sanità lombarda i presidenti degli ordini provinciali della Regione Lombardia (Fromceo) Spata Gianluigi – Como (presidente Fromceo), Ravizza Pierfranco – Lecco (vicepresidente Fromceo), Marinoni Guido – Bergamo, Di Stefano Ottavio – Brescia, Lima Gianfranco – Cremona, Vajani Massimo – Lodi, Bernardelli Stefano – Mantova, Rossi Roberto Carlo – Milano, Teruzzi Carlo Maria – Monza Brianza, Lisi Claudio – Pavia, Innocenti Alessandro – Sondrio, Ordine provinciale dei medici chirurgi e degli odontoiatri di Varese.

