Coronavirus, Fontana: Video con mascherina? Per inquisitori era eccessivo

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Quando sono andato in video con la mascherina, gli inquisitori che allora criticavano come eccessive queste prese di posizione sono stati feroci critici per denunciare lentezze con l'aggravarsi della situazione. Quello che è successo nei giorni successivi rimarrà scolpito nella memoria". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale, dopo l'inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici alla Regione da parte di Dama Spa, in cui è indagato per frode in pubbliche forniture.

