Coronavirus, Fontana: Situazione ormai stabilizzata, siamo fiduciosi

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "La situazione si è ormai stabilizzata. I provvedimenti che dovevamo assumere sono stati assunti. La popolazione sta reagendo in maniera composta e civile. Stiamo aspettando che, come hanno detto i grandi virologi, passino 4-5 giorni per capire quali effetti possono dare i provvedimenti. Siamo molto sereni e fiduciosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, a Milano.

