Coronavirus, Fontana: Sempre peggio, stanno finendo letti rianimazione

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Putroppo i numeri continuano ad aumentare, è sempre peggio. Siamo vicini al momento in cui non avremo più letti in rianimazione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24 a proposito dell'emergenza coronavirus.

