Coronavirus, Fontana: Riaprire stadio per Juve-Inter? Sabato facciamo un check

di ect

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Riaprire lo stadio domenica per Juve-Inter? "Bisogna vedere com'è la situazione. Come per le scuole, facciamo un check sabato". Così a Rtl 102.5 il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata