Coronavirus, Fontana: Raggiunto culmine contagi, aspettiamo discesa

di scp

Torino, 1 apr. (LaPresse) - "Per quanto riguarda i numeri, siamo nel rispetto di quella linea di continuità di cui si è parlato, non esiste più un incremento, siamo in piano. Siamo in quell'ipotesi avanzata da molti secondo cui è stato raggiunto il culmine, poi dovrebbe iniziare la discesa". Così il governatore Attilio Fontana sull'emergenza coronavirus in Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata