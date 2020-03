Coronavirus, Fontana: Produciamo mascherine, da Armani i camici

di mad

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Una nota positiva è che al Politecnico sono riusciti a individuare i tessuti adatti per camici e mascherine, la produzione della mascherine è già iniziata e dobbiamo andare verso una autosufficienza nella produzione. Per quanto riguarda i camici, si è messo a disposizione Giorgio Armani per produrli nei suoi stabilimenti". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

