Coronavirus, Fontana: Posti terapia intensiva quasi alla fine

di lrs

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Sono rimasti pochissimi posti di terapia intensiva negli ospedali lombardi. Ormai siamo quasi alla fine. Stiamo cercando di continuare ad aprire nuovi letti di terapia intensiva ma ci mancano i respiratori". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a 'Piazza pulita' su LA7. "Adesso c'è un impegno che si è assunto il commissario del governo Arcuri: entro lunedì dovrebbe farcene avere 140, uso il condizionale perché ancora non sono arrivati. Con le nostre forze li stiamo inseguendo in giro per il mondo e domani dovrebbero arrivarne alcuni dal mercato internazionale", ha aggiunto.

