Coronavirus, Fontana: Ospedale Fiera sarà accorpato a Policlinico

di mad

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Il nuovo ospedale della Fiera verrà accorpato al Policlinico, diventando una sorta di reparto del Policlinico di Milano, lo abbiamo stabilito questa mattina con una delibera in Giunta". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo poi che verosimilmente l'ospedale nella ex Fiera di Milano potrà essere inaugurato "all'inizio della prossima settimana". Guido Bertolaso, il supervisore della realizzazione dell'ospedale, colpito da Covid-19 "è in fase di miglioramento", ha detto Fontana, così come Luigi Cajazzo, direttore generale Welfare della Regione. "Per entrambi le condizioni sono sotto controllo", ha detto Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata