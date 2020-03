Coronavirus, Fontana: Ospedale Fiera può essere polmone tutta Italia

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Il nuovo ospedale" alla Fiera di Milano "sarebbe un polmone per noi che siamo in questa situazione di difficoltà ma potrebbe essere utile per tutti, per noi lombardi e per il resto d'Italia, se dovesse, Dio non voglia, estendersi al resto del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24 a proposito dell'emergenza coronavirus.

