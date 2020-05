Coronavirus, Fontana: Ospedale Fiera Milano resta, polemiche strumentali

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "L'ospedale alla Fiera di Milano sarà sempre allestito, è un presidio talmente importante che è stato preso ad esempio da altre Regioni e anche da una nazione importante come la Regione, nonostante le strumentali polemiche. Noi ci auguriamo che non si riempia e non ci sia un'altra ondata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata