Coronavirus, Fontana: Oggi incontri per programmare riapertura 4 maggio

di mad

Milano, 17 apr. (LaPresse) - "Questa mattina al tavolo dello sviluppo abbiamo avuto un incontro con rappresentanti di aziende e sindacati sulla probabile riapertura che potrà avvenire il prossimo 4 maggio. Dovremo avere un nuovo modo di affrontare il lavoro, la quotidianità, e dobbiamo prepararci predisponendo tutto il necessario. I quattro punti fondamentali sono la diagnostica, i dispositivi di protezione, il distanziamento e la digitalizzazione, ad esempio sfruttando lo smart working. Questi sono i punti fondamentali che abbiamo discusso. Oggi ho anche partecipato a una riunione del comitato tecnico scientifico che sta valutando gli aspetti medici. Ovviamente la riapertura è subordinata al via libera di scienziati, medici e virologi, perché noi non possiamo assumerci una responsabilità così grande. Inoltre la ripresa dovrà essere graduale. La quinta 'D' che non è stata ancora indicata è quella dei diritti, al lavoro, alla sicurezza, alla mobilità, allo studio". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa in Regione.

