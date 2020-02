Coronavirus, Fontana: Non si riesce a capire la rapida diffusione

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "Dal momento in cui è emersa la situazione non è stato fatto nessun errore, anzi si è intervenuti con determinazione e ringrazio il personale sanitario. E' strano per tutti che ci sia stata una così rapida diffusione, anche perchè da un caso di lunedì siamo arrivati a 170 casi in pochi giorni: non si riesce a capire". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio anch'io su Rai Radio1.

