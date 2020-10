Coronavirus, Fontana: Non ci sono condizioni per lockdown Lombardia

di mad

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Per ora non ci sono le condizioni per il blocco completo della Lombardia. Noi avevamo emesso un'ordinanza che cercava di salvaguardare tutte le esigenze. Adesso la stretta del governo cambia le cose e staremo a vedere l'evoluzione. Credo che tutte le decisioni debbano essere prese sentendo il parere degli scienziati, di cui mi fido. Non ho pregiudizi su quello che dovrò fare a seconda dei giudizi scientifici. Ma non dimentichiamo che un eventuale lockdown è competenza del Governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rai News 24.

