Coronavirus, Fontana: Non ci sono condizioni per lockdown

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Non ci sono le condizioni per chiudere la Lombardia e dichiarare il lockdown. A confermarlo è il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una mostra organizzata a Palazzo Pirelli a Milano. Il governatore ha confermato a voce quanto già scritto in un post su Facebook in cui ha smentito quanto riportata da alcuni quotidiani. Fonti interne a Regione Lombardia confermano che al momento di lockdown non se ne sta discutendo.

