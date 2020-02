Coronavirus, Fontana: Mia stretta collaboratrice risultata positiva

di bdr

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei il coronavirus. Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mia iuta tantissimo, una persona bravissima. Purtroppo è risultata positiva al virus". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attlio Fontana in video messaggio diffuso su Facebook. "Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per verificare le nostre condizioni. L'esito è arrivato pochi minuti fa e al notizia è positiva - ha precisato Fontana - : per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus".

