Coronavirus, Fontana: Mascherine certificate da Iss, inizia distribuzione

di mad

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "Anche per le tante insistenze che abbiamo rivolto all'Iss, oggi è arrivata la certificazione per le nostre mascherine: da oggi potremo iniziare a distribuirle". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi alle mascherine prodotte in regione.

