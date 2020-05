Coronavirus, Fontana: Lunedì riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Domani adotteremo provvedimenti che garantiranno la 'ripartenza' in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del confronto con il governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata