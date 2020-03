Coronavirus, Fontana: In mancanza risposte Governo agiremo in autonomia

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Oggi abbiamo avuto un nuovo incontro con i sindaci, durante il quale abbiamo deciso di compilare un elenco delle richieste che avanzeremo al presidente del Consiglio. Oltre ai militari, le altre richieste sono la limitazione delle attività fisiche, limitazioni ulteriori nelle attività commerciali, limitazioni per gli uffici e valutazione delle filiere produttive per selezionare quelle davvero essenziali. Le richieste saranno inserite in un documento nel pomeriggio, che verrà inviato al Governo. Se dovessero essere disattese, allora emaneremo noi dei provvedimenti per limitare comunque queste attività". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

