Coronavirus, Fontana: In Lombardia dad al 100% per superiori

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Il Dpcm ha già portato la dad delle scuole superiori al 75% ma, per la Lombardia, siamo costretti ad adottare una linea che preveda la didattica da casa al 100%". Lo annuncia il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook, precisando che si tratta "di una misura necessaria, inevitabile per ridurre gli assembramenti sui mezzi pubblici e limitare ulteriori contagi sia a scuola che fuori di essa.

Dobbiamo assolutamente piegare la curva epidemiologica nei prossimi giorni", ha aggiunto. "Sono assolutamente favorevole alla didattica in presenza a scuola e per la formativa socializzazione dei nostri ragazzi. Il ritorno alla normalità scolastica è una delle mie più grandi priorità ma - precisa il governatore lombardo -oggi, l'analisi della diffusione epidemiologica ci impone regole stringenti". La decisione arriva nel giorno in cui la Lombardia supera i 5mila nuovi contagi.

