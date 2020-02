Coronavirus, Fontana: Grato a Mattarella per la sua vicinanza

di bdr

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Sono grato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi mi ha chiamato per sostenere, attraverso di me, gli operatori lombardi e tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per fronteggiare i casi di Coronavirus che si stanno verificando in Lombardia".

Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come il Capo dello Stato "anche in questa circostanza non abbia mancato di dimostrarci vicinanza e solidarieta', esprimendo anche il proprio apprezzamento per l'impegno profuso dalla Regione Lombardia e da tutto il sistema sanitario lombardo. Nel ringraziarlo gli ho assicurato che lo terro' costantemente aggiornato sull'evoluzione dei fatti".

