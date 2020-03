Coronavirus, Fontana: Fiera? No protezione civile, cerchiamo alternativa

di lrs

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "La protezione civile non è assolutamente nelle condizioni di rispettare quello che ci aveva promesso sulla Fiera" di Milano, con i locali del Mico da destinare per nuovi posti di terapia intensiva. "Non si può fare con l'aiuto della protezione civile. Noi ci stiamo guardando in giro per capire se riusciremo a trovare i presidi che ci servono, speriamo che si riesca a trovare un'alternativa".Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Milano.

